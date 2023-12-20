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ماليزيا تعاقب إسرائيل


صرّح رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستمنع شركة الشحن الإسرائيلية ZIM من الرسو في أي من موانئها. وأوضح رئيس الوزراء في بيان له، بأن هذا القرار هو رد على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية والقوانين الدولية. وأضاف إلى أن مجلس الوزراء سمح عام 2002 للسفن المملوكة لهذه الشركة بالرسو في ماليزيا وفي عام 2005، منح مجلس الوزراء في ذلك الوقت الإذن للسفينة بالرسو في ماليزيا، إلا أن الحكومة الحالية قررت إلغاء جميع قرارات مجلس الوزراء السابقة. وبيّن رئيس الوزراء أن ماليزيا واثقة من أن هذه القرارات لن تؤثر سلبا على الأنشطة التجارية لماليزيا. وشركة "ZIM Integrated Shipping Services Ltd"، والمعروفة أيضا باسم ZIM، هي شركة شحن دولية إسرائيلية مدرجة في البورصة وواحدة من أفضل 20 شركة شحن عالمية.
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