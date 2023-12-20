"بوليتيكو": قلق أمريكي من التكلفة الباهظة لإسقاط المسيرات والصواريخ الحوثية

أفاد موقع "بوليتيكو" نقلا عن مسؤولين في البنتاغون، بأن تكلفة إسقاط مسيرات وصواريخ الحوثيين تشكل مصدر قلق متزايد لواشنطن.

وأشار الموقع إلى أن صاروخا بقيمة مليوني دولار يستخدم لاعتراض مسيرة للحوثيين بقيمة ألفي دولار

كما نقل الموقع عن خبراء قولهم إن "مشكلة تكلفة إسقاط مسيرات تحتاج لحل، ويتعين على الولايات المتحدة بحث خيارات أقل تكلفة".

وأفاد بأن مسؤولي البنتاغون يشعرون بقلق متزايد ليس فقط من التهديد الذي تتعرض له القوات البحرية الأمريكية والشحن الدولي، ولكن أيضا من التكلفة المتزايدة للحفاظ على سلامتهم.

وأوضح أن تكلفة استخدام الصواريخ البحرية باهظة الثمن والتي يمكن أن تصل إلى 2.1 مليون دولار للطلقة الواحدة ستستخدم لتدمير المسيرات الحوثية غير المتطورة والتي تقدر قيمتها ببضعة آلاف من الدولارات لكل منها.

ويقول الخبراء إن هذه مشكلة تحتاج إلى معالجة، ويحثون وزارة الدفاع على البدء في النظر في خيارات أقل تكلفة للدفاع الجوي.

وكشف أحد المسؤولين أن البحرية الأمريكية أسقطت 38 مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر خلال شهرين.