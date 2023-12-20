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كندا ترسل 3 ضباط فقط للمشاركة في"حارس الازدهار" ضد الحوثيين


صرح وزير الدفاع الكندي، بيل بلير، بأن بلاده سترسل ثلاثة ضباط أركان للمشاركة في عملية "حارس الازدهار" المتعددة الجنسيات ضد الحوثيين في البحر الأحمر.

وأشار بيلر إلى أن الضباط سيصلون الأسبوع المقبل، وأنه من غير المرجح إرسال سفينة حربية للمشاركة في العملية.

من جانبها، أكدت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين يوم الثلاثاء أن بلادها لن ترسل سفينتها الحربية للمشاركة في العملية المتعددة الجنسيات، وبدلا من ذلك سيتم إرسال مجموعة من ضباط الأركان، واتخذت النرويج موقفا مماثلا.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن فجر يوم الثلاثاء، عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين.

وتجمع عملية "حارس الازدهار" عدة دول تشمل المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة، للتصدي بشكل مشترك للتحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، بهدف ضمان حرية الملاحة لجميع الدول وتعزيز الأمن والرخاء الإقليميين".

هذا، وكان محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي اليمنية، قد قال في تصريحات صحفية إنه بوسعهم مواجهة أي تحالف تشكله الولايات المتحدة في البحر الأحمر.

وكان وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، حذر من أن الولايات المتحدة الأمريكية "ستواجه مشكلات كبيرة" إذا شكلت قوة دولية في البحر الأحمر.

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