أمريكا تعلن بأنها سنقوم بكل ما يلزم لحماية السفن من الهجمات

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الثلاثاء، أن بلاده ستقوم بكل ما يلزم لحماية السفن من هجمات الحوثيين.

وقال كيربي في تصريحات صحافية، إن عملية متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وأوضح أن قوة المهام البحرية هي مبادرة أمنية متعددة الجنسيات ستقوم بالمراقبة البحرية والدفاع عن السفن، مشدداً الولايات المتحدة وشركاؤها سيقومون بكل ما يلزم لحماية السفن في البحر الأحمر.

وأضاف المتحدث، نعمل حالياً على مراجعة وضع الحوثيين، لكن لم نتخذ قرارا بعد بشأن تصنيفهم تنظيما إرهابيا، معتبراً أن الانضمام إلى قوة المهام البحرية طوعيا وكل دولة تحدد مستوى مشاركتها، موضحاً أن سفن وطائرات الدول المنضمة إلى قوة المهام تستمر في الانضمام إلى قواتنا في البحر الأحمر.