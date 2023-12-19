مجلس الأمن.. مفاوضات لتمرير مشروع قرار يخص غزة

أفادت شبكة "CNN"، بأن مفاوضات مكثفة تجري في الأمم المتحدة قبل التصويت المتوقع الثلاثاء على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة للسماح بدخول المساعدات الأساسية.

وكان من المقرر التصويت على مشروع القرار الاثنين لكن تم تأجيله لمدة يوم لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.

وفي قلب المحادثات توجد صياغة يمكن أن تحصل على تصويت بـ"نعم" من الولايات المتحدة أو على الأقل امتناع عن التصويت، وهو ما من شأنه أن يسمح بتمرير الإجراء.

ويقال إن مشروع القرار تضمن في الأصل دعوة إلى "وقف الأعمال العدائية" للسماح بدخول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة.

وكان الدبلوماسيون يأملون في أن يؤدي تغيير كلمات في مشروع القرار إلى "تعليق الأعمال العدائية" إلى الحصول على الدعم الأمريكي، وفق ما نقلته الشبكة.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد الإجراءات السابقة في مجلس الأمن وصوتت ضد دعوة لوقف إطلاق النار في الجمعية العامة الموسعة.

وقالت "CNN" "إذا سمحت الولايات المتحدة بتمرير القرار فسيكون ذلك بمثابة إشارة مهمة ل‍إسرائيل بما في ذلك من أكبر حلفائها، حول الغضب الدولي المتزايد بشأن الوضع الإنساني في غزة".

ومن المتوقع أن يجري التصويت في وقت لاحق الثلاثاء عندما يجتمع مجلس الأمن في الساعة العاشرة صباحا ب‍التوقيت الشرقي، لكن من المتوقع أن يناقش أمورا أخرى قبل تناول مسألة الشرق الأوسط.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.