السفيرة الأمريكية تبارك الإنتخابات المحلية في العراق!

علقت السفيرة الأمريكية لدى بغداد، آلينا رومانسكي، في منشور لها على منصة أكس بالمباركة قائلة، نبارك للشعب العراقي والحكومة العراقية على اجراء عملية انتخابية آمنة وسلمية ومؤمنة.

وأوضحت، تعد الانتخابات الحرة والنزيهة ضرورية للمجتمع الديمقراطي لتحديد مستقبله، وتسلط انتخابات مجالس المحافظات لهذا الأسبوع الضوء على التزام العراقيين بالديمقراطية.

وتابعت السفيرة، نتطلع إلى العمل مع القادة المحليين المنتخبين حديثاً لتعزيز الشراكة الأمريكية العراقية الشاملة في جميع أنحاء البلاد.

و تمت يوم أمس الأثنين إجراءات إنتخابات مجالس المحافظات بعد انقطاع لنحو عقد من الزمن، على أن تعلن نتائجها الأولية مساء اليوم.