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أكبر الدول إقتراضاً من روسيا


كشفت بيانات للبنك الدولي ارتفاع ديون الدول لروسيا إلى أعلى مستوياتها منذ 1999 لتبلغ 28.9 مليار دولار، وكانت في قائمة الدول المقترضة بيلاروس بينما حلت دولة عربية وهي مصر في الترتيب الرابع من القائمة.

وبقيت بيلاروس المَدين الرئيسي ل‍روسيا، في حين انخفضت ديونها خلال عام بنسبة 3% إلى 8.2 مليار دولار، في المركز الثاني جاءت بنغلاديش، التي ارتفعت ديونها بمقدار الثلث، بما قيمته 1.4 مليار دولار لتصل إلى 5.9 مليار دولار، والهند في المركز الثالث بنمو ديون نسبته 12.5% وقدره 417 مليون دولار لتصل إلى 3.8 مليار دولار.

أما مصر فجاءت في المركز الرابع، حيث زادت ديونها 1.9 مرة، أو بمقدار 862 مليون دولار، وبلغت 1.8 مليار دولار، وأغلقت فيتنام المراكز الخمسة الأولى بمبلغ 1.4 مليار دولار مقارنة بـ 1 مليار دولار في العام السابق.

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