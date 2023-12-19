صرّح العقيد البحري الأمريكي هاري تاباخ، إن الأوكرانيين غير قادرين على إدارة الأموال من الولايات المتحدة بشكل صحيح لأنهم لا يعرفون حتى أساسيات الاستراتيجية.

وأعلن تاباخ الذي ترأس في فترة سابقة مكتب البعثة العسكرية للناتو في موسكو في مقابلة مع الصحفية الأوكرانية تاتيانا بوبوفا، حسنا، حتى لو قدمنا هذه الأموال لكم، ماذا بعد ذلك؟ المختصون العسكريون لديكم في أوكرانيا لا يفقهون حتى في الأمور الأساسية. على الأغلب لم يطالعوا ولا حتى أي كتاب عسكري. يرددون كالببغاء الغبي فقط كلمات عن الهجوم المضاد.

وبحسب العقيد البحري، لا ينبغي للأوكرانيين أن يعلقوا توقعات كبيرة على المساعدات المالية من الغرب، لأنه وفي كل الأحوال، لن يتم إنفاق هذا الدعم المالي على شراء أنواع الأسلحة التي تحتاجها القوات الأوكرانية بالفعل، بما في ذلك الطيران والدفاع الجوي.

وبيّن الخبير العسكري الأمريكي، حتى مع هذه المساعدة، ستخسرون، لأن هذه ليست مساعدة، بل مكيدة.

في السياق ذاته، قد أكدت روسيا مرات كثيرة، على أن المساعدات العسكرية الغربية لن تجلب الخير لأوكرانيا وفقط ستؤدي إلى إطالة أمد الصراع وزيادة معاناة الأوكرانيين. وشددت موسكو دائما على أن عملية نقل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.