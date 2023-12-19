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نجل بايدن أمام المحكمة في 11 يناير


أظهرت الوثائق القضائية أن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيمثل أمام المحكمة في لوس أنجلوس يوم 11 يناير، حيث سيحاكم في قضية التهرب الضريبي.

وسيواجه بايدن الابن 9 تهم جنائية متعلقة بالتهرب من دفع الضرائب على العوائد التي حصل عليها من مشاريع تجارية في الخارج.

وطبقاً لما أورده موقع المحكمة سيمثل بايدن أمام قاضية التحقيق ألكا ساغار عند الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي.

وتفيد وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن هانتر بايدن من المتوقع أن يدفع ببراءته أمام المحكمة بعد أن وجّه المحقق الخاص ديفيد وايس المعين من قبل وزارة العدل الأمريكية،  إلى هانتر بايدن في الثامن من كانون الأول الجاري التهم الجنائية بالتأخر عن دفع نحو 1.4 مليون دولار من الضرائب الفدرالية خلال الفترة بين 2016 و2019.

وبحسب التقارير ، فإن نجل بايدن قد يواجه عقوبة تصل إلى 17 عاما في السجن في حال إدانته.

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