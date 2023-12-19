الأمم المتحدة: دعوة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة بحرب غزة

صرّح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، مساء أمس الاثنين، إن الإفلات من العقاب سائد بقوة في حرب قطاع غزة، وقد تكون هناك حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة.

وأوضح غريفيث، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، بأنه لا مؤشرات على أن الهجوم الإسرائيلي بجنوب قطاع غزة أكثر دقة منه في الشمال، وهذا مخيب للآمال. وأضاف قائلا، لقد وعدونا الجانب الإسرائيلي بهذا (ويقصد تجنب قصف المدنيين)، وحقيقة الأمر أننا لم نشاهد ذلك مطلقاً في الجنوب، بل على العكس من ذلك، فقد شهدنا تنامي القصف.

وأكد الوكيل الأممي، على أن الإفلات من العقاب سائد بقوة في حرب غزة، وقد تكون هناك حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة، مؤكدا أن عدد وفيات الأمراض في غزة أضعاف العدد الناجم عن القصف.

ومازال الجيش الصهيونى ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي يشن حربا مدمرة وعدوانا على غزة، خلّفت نحو 19 ألفا و51 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.