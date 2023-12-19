عمّان تعلن: ميلشيات تخوض حربا إقليمية مع القوات المسلحة على حدودنا مع سوريا!

صرّح وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، إن القوات المسلحة الأردنية تخوض مواجهات عدة على الحدود الشمالية مع سوريا مؤخرا.

وأوضح أن بعض الميليشيات والجماعات تقود حرباً إقليمية وتقوم كذلك بتصدير المخدرات للأردن، وتحاول أن تصدرها لدول الخليج ودول عربية، بحسب ما ذكرت شبكة CNN.

وجاءت تصريحات مبيضين متزامنة مع إعلان الجيش الأردني من خلال مصدر عسكري، وقوع اشتباكات منذ الصباح بين قوات حرس الحدود الأردنية، ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للمملكة ضمن مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية أسفرت عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأوتوماتيكية الصاروخية.

وبينت الشبكة بأن الأسلحة الصاروخية التي حاولت المجموعات تهريبها كانت عبارة عن أسلحة من نوع "آر بي جي"، وهي المرة الأولى التي تحاول فيها هذه المجموعات تهريب هذا النوع من الأسلحة إلى الأردن.

ويذكر أن الجيش الأردني قد أعلن في وقت سابق عن مقتل أحد عناصره وجرح آخر في اشتباك مسلح مع العشرات من المهربين على الحدود الشمالية مع سوريا.