البنتاغون يعلن عن موعد نفاد الأموال المخصصة لأوكرانيا!

نشرت وكالة بلومبرغ نقلا عن رسالة من المراقب المالي للبنتاغون، مايكل ماكورد، لأعضاء الكونغرس الأمريكي، أن أموال وزارة الدفاع الأمريكية لإمداد أوكرانيا بالأسلحة ستنفد في نهاية الشهر الحالي.

وذكرت الوكالة، أن البنتاغون قد أعلن أن الأموال اللازمة لإمداد أوكرانيا بالأسلحة ستنفد في 30 ديسمبر، حتى يوافق الكونغرس على تمويل جديد.

ومن الجدير بالذكر ان هذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها وزارة الدفاع الأمريكية الموعد الدقيق لاستنفاد الموارد لدعم كييف.

وفي السياق ذاته، طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس بحوالي 106 مليارات دولار لتمويل مختلف البرامج والمشاريع، بما في ذلك المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتمويل الأنشطة الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادىء، بما في ذلك مساعدة تايوان، لكن الكونغرس لم يصادق على التشريع بهذا الشأن، حيث يطرح الأعضاء الجمهوريون في الكونغرس عددا من المطالب بشأن البرامج التي يريد البيت الأبيض تمويلها.