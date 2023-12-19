زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب اليوم شمال غربي الصين

ذكرت وسائل إعلام صينية مساء يوم الاثنين، إن 8 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء زلزال بقوة 6.2 درجات ضرب شمال غربي البلاد.

وضرب زلزال قوته 6.2 درجات الصين، مساء الاثنين، تحديدا مقاطعة غانسو في شمال البلاد، وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات على مسافة نحو مائة كلم من عاصمة المقاطعة لانغشو في الساعة 23.59 بالتوقيت المحلي (15.59 ت غ)، حسب المصدر نفسه.

والجدير بالذكر أن العديد من المناطق في قانسو وتشينغهاي قد شهدت هزات قوية. ونشرت وكالة شينخوا أن بعض المنازل انهارت بعد أن ضرب الزلزال محافظة جيشيشان.

وأوضحت أن العديد من الناس في محافظتي جيشيشان ويونغجينغ، خرجوا للشوارع بعد الزلزال. وتقع المحافظة عند تقاطع مقاطعتي قانسو وتشينغهاي على بعد حوالي 200 كم من حاضرة المقاطعة لانتشو.