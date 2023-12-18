روسيا.. بوتين يقدم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المرتقبة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عن التقدم بأوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات المركزية بغرض ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المرتقبة اذار 2024.

وكان بوتين قد أعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة، من خلال حديثه مع المشاركين المكرمين في حفل تكريم أبطال روسيا بميداليات "النجمة الذهبية".

ومن المقرر ان تعقد الانتخابات الرئاسية الروسية أيام 15 و16 و17 اذار من العام المقبل 2024.