أعلن أحد ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابقين وهو سكوت ريتر، بأن الدول الغربية قد تتخذ قرارا حول قتل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لأنه بات غير ضروري.

وذكر ريتر في مقابلة مع المدون ديني هايفن، كان الموسم الأول جيدا بالنسبة لزينيسكي، لكن الأمور في الموسم الثاني لا تسير على ما يرام، هل تعرف ما الذي يحدث مع اقتراب نهاية الموسم الثاني؟ تموت عدة شخصيات، لابد من إراقة الدماء. وأعتقد أن زيلينسكي سيقتل قريبا وربما بالمعنى الحرفي، لكنه على الأقل سيختفي قريبا، وسيحضرون شخصا آخر، لأن هذا كله مسرح بشع وسخيف.

وقارن طريقة زيلينسكي السياسية مع مسلسل، مضيفا أن الرئيس الأوكراني يعلب دوره فقط، في حين ارتكبت وكالة المخابرات الأمريكية التي كتبت السيناريو لمسيرته المهنية، العديد من الأخطاء. فمثلا قامت بإعلان الهجوم الأوكراني المضاد للقوات الأوكرانية في وسائل الإعلام كلها، وكان قرارا فاشلا للغاية لأنه تم بهذه الصورة إبلاغ روسيا بالفعل بالمكان الذي كانت القوات الأوكرانية تنوي التقدم فيه وبأي وسيلة.

وكانت القوات الأوكرانية قد شنّت في الرابع من يونيو الماضي هجوما مضادا في اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وشاركت فيه الوحدات العسكرية المدربة من قبل حلف الناتو والمسلحة بمعدات غربية. وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقتها إن محاولات تقدم قوات العدو فشلت، وتم إيقاف الجيش الأوكراني.