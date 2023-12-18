السودان تطلب من ثلاثة دبلوماسيين تشاديين مغادرة البلاد

أبلغت وزارة خارجية السودان نظيرتها التشادية بقرار الخرطوم فيما يخص ثلاثة عاملين ودبلوماسيين بسفارة تشاد في السودان، باعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم في البلاد.

وطلبت الخارجية السودانية من الدبلوماسيين الثلاثة مغادرة البلاد خلال مدة اقصاها 72 ساعة وذلك استنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل على خلفية إعلان تشاد أربعة دبلوماسيين سودانيين في سفارة السودان في إنجمينا أشخاصا غير مرغوب فيهم.

والتشاديين المبعدين هم إدريس يوسف عمر نائب رئيس بعثة تشاد لدى السودان ، والملحق العسكري العقيد نصر الدين محمدين روقي، والملحق الفني محمد طاهر ترجوك.

ويأتي هذا القرار بعد أن أبلغت وزارة الشؤون الخارجية التشادية، السفارة السودانية في نجامينا بقرار الحكومة تصنيف 4 دبلوماسيين من السودان العاملين في تشاد كـشخصيات غير مرغوب فيها وأمهلتهم 72 ساعة لمغادرة البلاد.

والدبلوماسيون السودانيون الأربعة هم المستشار الأول في السفارة مختار بلال عبد السلام العباس، والملحق العسكري عبد الرحيم العوض التوم، والقنصل في نجامينا الحاج عبد الله الحاج أحمد، ونائب القنصل العام المقيم في أبشيه، محمد الحاج بخيت فرح.

ويذكر أن وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق قد أعلن الأسبوع الماضي، أن الخرطوم لن تعتذر عن تصريحات ياسر العطا حول دور تشاد في إيصال إمدادات إلى قوات الدعم السريع.

وأوضح الصادق أن السفارة السودانية في إنجمينا والقنصلية السودانية في أبشي نقلتا للسلطات التشادية كل البينات والأدلة بما فيها صور أقمار صناعية وتصوير جوي تثبت أن تشاد تدعم "قوات الدعم السريع" لوجستيا.