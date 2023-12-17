الصفحة الدولية

العثور على أجهزة تنصت في مكتب القائد العام للقوات الأوكرانية


نشرت وكالة آر بي كا الأوكرانية، نقلا عن مصدر في الدوائر العسكرية، أنه تم العثور على أجهزة تنصت في مكتب القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني.

وقالت الوكالة اليوم، تم العثور على أجهزة تنصت على المكالمات الهاتفية في مكتب القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني.

الأجهزة المكتشفة مصنوعة من عناصر من نوع غير معروف، الأمر الذي حال دون التعرف على الأجهزة.

ومؤخراً، كتبت وسائل الإعلام الأوكرانية بشكل متزايد عن المواجهة المتزايدة بين زيلينسكي وزالوجني، وأثار مقال القائد الأعلى لمجلة الإيكونوميست ضجة كبيرة، حيث ذكر أن القوات الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدود، وأثار هذا التصريح انتقادات حادة من رئيس النظام في كييف الذي سارع إلى دحضه.

كذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية العام الماضي أن زيلينسكي يريد إقالة زالوجني من منصب القائد الأعلى وتعيينه على رأس وزارة الدفاع، لأنه يعتبره منافسا له في الانتخابات الرئاسية.

ووصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة ذا صن البريطانية، محاولات الجيش للانخراط في السياسة بأنها خطأ كبير، واعتبرت وسائل الإعلام ذلك هجوما مباشرا على زالوجني واعترافا فعليا بالصراع بينهما.

في وقت سابق، أعلن فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.

وقال زالوجني، وصلنا إلى طريق مسدود في مستوى التكنولوجيا. على الأرجح، لن يكون هناك اختراق عميق وجميل من جانب قواتنا.

وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على تصريح زالوجني بالقول: لا، لم يصل الأمر إلى طريق مسدود. روسيا تواصل بشكل مطرد تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة. يجب تحقيق جميع الأهداف التي تم تحديدها لهذه العملية.

وأكد رئيس معهد أبحاث بنتا في كييف، فلاديمير فيسينكو، أن إقالة القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، من منصبه ستؤدي إلى عواقب وخيمة على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العثور على أجهزة تنصت في مكتب القائد العام للقوات الأوكرانية
نقص في تعداد الجنود وفقدان الحافز لديهم، أوكرانيا تطالب بالتعبئة الفورية!
اعتقال 14 موظفا في إسبانيا بسبب الاشتباه في سرقة مليوني يورو من أمتعة الركاب
شركة "OOCL" للشحن البحري | تعلن وقفًا فوريًّا لرحلاتها من الكيان الصهيوني وإليه
السيرة الذاتية لأمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
غرق 61 مهاجرا قبالة السواحل الليبية
تسمية رئيس جمهورية مصر رسميا غدا الاثنين
القبض على شاب بتهمة التخطيط لأعمال ضد اليهود في كندا
مستشار أمريكي: وجود الجيش الأمريكي في العراق كارثة استراتيجية!
إيران.. تنفيذ حكم الإعدام بـ"عميل على صلة بالموساد"
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
د. محمد سامى : تشرفت بالخدمة الطبية لأهالى قرية الهدام بالوحدة الصحية بها منذ ٤١ عاما كطبيب عام ، ودعانى الشوق ...
الموضوع :
المباشرة بانشاء مركز صحي في ميسان
ابو عباس : ها اشو طلع سلاح وملشيات صدعتو روسنا الشيعه عدهم ملشيات وسلاح منفلت طلعه الشمس على الحرامي ...
الموضوع :
الانبار.. تحذيرات من تفشي ظاهرة السلاح المنفلت خلال تظاهرات انصار الحلبوسي
ابو عباس : لعنت الله عليم وعلى العلام المجور من الغرب والعراب للهم انتقم من امريكا والكيان الصهيوني ...
الموضوع :
تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يتباهى بمساعدة مسن في غزة ثم يعدمه رميا بالرصاص
فيسبوك