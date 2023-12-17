نقص في تعداد الجنود وفقدان الحافز لديهم، أوكرانيا تطالب بالتعبئة الفورية!

صرّح رئيس الاستخبارات بوزارة دفاع أوكرانيا كيريل بودانوف أن تعداد جيش بلاده مليون ومئة ألف فرد، موضحاً أنه رغم هذا العدد يجب إجراء عملية تعبئة لتلبية الاحتياجات من القوى العاملة.

وأوضح بودانوف عبر قناة Left Bank الأوكرانية على اليوتيوب إلى أنه لاتوجد عملية تجنيد في الجيش قادرة على تلبية احتياجاتنا مع هذا العدد البالغ مليون و100 ألف فرد، وأن التعبئة فقط يمكنها سد الحاجة المطلوبة.

وبحسب قوله فإن القيادة الأوكرانية واجهت مهمة جديدة تتمثل في إيجاد الحافز لدى الناس من أجل الالتحاق بصفوف الجيش العامل.

ولذلك، انتهى تعداد جميع المقاتلين المتحمسين خلال الأشهر الـ6 الأولى من بدء الأعمال القتالية في أوكرانيا.

وتابع، الآن، وبدون وجود حافز جديد، لن يكون لدى المجندين على خطوط القتال أي فائدة تذكر.

وأكد، في حال لم تعثر على حافز لهؤلاء الأشخاص فإن كفاءتهم أي معامل الأداء القتالي ستكون صفرا تقريبا.

وبيّن بودانوف أنه في السابق لم يكونوا يريدون الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة بسبب انخفاض الدعم المادي، إلّا أن الوضع تغير الآن وزاد البدل المادي للأفراد العسكريين. ومع ذلك، حتى الدافع المالي لا يساهم في تجديد صفوف القوات المسلحة لأوكرانيا.

وقال هذه مشكلة عميقة جدا، المال لن يحل المشكلة.



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