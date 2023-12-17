اعتقال 14 موظفا في إسبانيا بسبب الاشتباه في سرقة مليوني يورو من أمتعة الركاب

ألقى الحرس المدني الإسباني القبض على 14 موظفا في مطار تنريفه بجزر الكناري، بسبب الاشتباه في تورطهم في سرقة ممتلكات قيمة بلغت قيمتها نحو مليوني يورو من أمتعة الركاب.

ووفقا للحرس المدني، فإن المسروقات تشمل 29 ساعة فاخرة و22 هاتفا ذكيا و120 قطعة مجوهرات، تمت سرقتها من مسافرين من جنسيات مختلفة.

ويشتبه في أن الموظفين الـ14 الذين تم اعتقالهم قد قاموا سابقا ببيع ممتلكات مسروقة إلى عدة متاجر. وتجري التحقيقات في قضية 20 موظفا آخر في المطار و27 متجرا للمجوهرات على الجزيرة.

وكانت الشكاوى المقدمة من قبل المسافرين قد أشعلت شرارة التحقيق، حيث تم رصد عمليات السرقة أثناء وضع الأمتعة في عنابر الطائرات.

ووفقا للمحققين، فإن المشتبه فيهم كانوا يقومون بفتح الحقائب وسرقة الممتلكات الثمينة عندما يكونون بعيدين عن أنظار الركاب والموظفين الآخرين.

تشير الإحصائيات إلى أن مطار جنوب تنريفه استقبل 10.8 مليون مسافر في عام 2022، مما يجعله سابع أكبر مطار في العالم من حيث حركة المسافرين، ويعتبر جزءا من الجزر الكنارية المحطة الرئيسية التي تجذب السياح من شمال أوروبا.