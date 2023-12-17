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السيرة الذاتية لأمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح


أعلن التلفزيون الكويتي، وفاة أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك في بيان بثه، أمس السبت، لينادي مجلس الوزراء الكويتي بولي عهده، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرا للبلاد.

وفيما يلي نبذة سريعة عنه وفقا لما ورد على الموقع الرسمي لديوان ولي العهد بالدولة.

*تولى الشيخ مشعل ولاية العهد في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بتزكية سامية من الأمير الراحل، الشيخ نواف الأحمد الصباح ومبايعة مجلس الأمة.

*ولد الشيخ مشعل العام 1940 ونشأ في بيت الحكم، فهو الابن السابع لحاكم الكويت الأسبق، الشيخ أحمد الجابر الصباح، وأخ لثلاثة حكام وهم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

*تلقى تعليمه في مدرسة المباركية، والتي تعد أول مدرسة نظامية في دولة الكويت، والتحق بكلية "هندون" في المملكة المتحدة لدراسة علوم الشرطة، وتخرج منها عام 1960، وبعد تخرجه التحق بالعمل في وزارة الداخلية، وتدرج في المناصب حتى أصبح في عام 1967 رئيساً للمباحث العامة آنذاك برتبة (عقيد)، واستمر في ذلك المنصب حتى عام 1980، وقد تحولت في عهده إلى "جهاز أمن الدولة"، ومازالت هذه الجهة تحمل هذا الاسم حتى الآن.

*وعُيِّن بموجب المرسوم رقم (12/ 2004) الصادر في 13 أبريل 2004 نائباً ل‍رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير حتى تولى ولاية العهد.

*والشيخ مشعل متزوج، وله 5 أبناء ذكور و7 إناث. 

تسلسل حكام الكويت من ذرية الشيخ مبارك الكبير الذي حكم 19 عاماً:

الشيوخ:

• جابر المبارك - عامين

• سالم المبارك - 4 أعوام

• أحمد الجابر المبارك - 29 عام

• عبدالله السالم المبارك- 15 عام

• صباح السالم المبارك - 12 عام

• جابر الأحمد الجابر المبارك - 29 عام

• سعد العبدالله السالم المبارك - أيام

• صباح الأحمد الجابر المبارك - 14 عام

• نواف الأحمد الجابر المبارك - 3 سنوات

 

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السيرة الذاتية لأمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
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