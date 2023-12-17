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غرق 61 مهاجرا قبالة السواحل الليبية


أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، عن موت 61 مهاجرا بينهم نساء وأطفال بعد غرق قارب يقلهم قبالة سواحل ليبيا.

وذكرت المنظمة في بيان على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن الضحايا غرقوا بعد حادث غرق قارب مأساوي.

و أعلن الحرس الوطني التونسي في وقت سابق، منع نحو 70 ألف مهاجر هذا العام أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، في حصيلة تتجاوز ضعف تلك المسجلة في الفترة نفسها من العام السابق.

وطبقاً لإحصاءات قدمها الناطق باسم الحرس حسام الدين الجبالي إلى وكالة "فرانس برس"، فإنه على مدى أحد عشر شهرا، اعترض الحرس الوطني التونسي 69963 مهاجرا مقابل 31297 خلال الفترة نفسها من عام 2022.

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