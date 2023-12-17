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القبض على شاب بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية ضد اليهود في كندا


ألقت الشرطة الفيدرالية الكندية القبض على شاب من أوتاوا بالتخطيط للقيام بـأنشطة إرهابية ضد اليهود وإعطاء تعليمات بشأن صناعة العبوات المتفجرة.

    ولم تفصح الشرطة عن هوية المتهم بسبب صغر سنه، وحسب ما ينص عليه القانون الكندي، و لم يتم نشر اي تفاصيل عن القضية.   وذكرت الشرطة في بيان إنها ترصد اتجاها للتطرف العنيف واستخدام الإنترنت لأنشطة إرهابية بما يثير القلق.

    ونشرت صحيفة غلوبال نيوز أن خبراء متفجرات توجهوا إلى الموقع الذي جرت فيه عملية الاعتقال الجمعة.

  وفي تغريدة على منصة إكس، وجّه مركز إسرائيل والشؤون اليهودية الذي يمثل المنظمات اليهودية في كندا الشكر إلى السلطات الكندية لتمكنها من إحباط التهديد وعدم إصابة أحد بأذى.  

وكان للحرب بين الكيان الصهيوني وحماس في قطاع غزة تداعيات في كندا حيث تم إطلاق الرصاص على مدارس يهودية وإلقاء قنابل حارقة على مؤسسات أخرى في الأسابيع الأخيرة.

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