وزير الدفاع الألماني: يجب على أوروبا تسريع عملية إعادة تسليح الجيوش

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إنه يجب على أوروبا الاستعداد لمواجهة التهديدات العسكرية الجديدة، ولدى الدول الأوروبية 5-8 سنوات لتعزيز إمكاناتها الدفاعية.

وأضاف الوزير: "لدينا 5 - 8 سنوات لتعويض المفقود في مجالات القوات المسلحة والصناعة والمجتمع".

وشدد بيستوريوس على أن أوروبا قد تصطدم بتحديات عسكرية جديدة بحلول نهاية هذا العقد مع تحول تركيز الولايات المتحدة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأشار إلى أن أوروبا قد تضطر كذلك إلى زيادة حجم المساعدة لأوكرانيا بدلا من الولايات المتحدة، إذا لم توافق واشنطن على تخصيص أموال جديدة لتمويل احتياجات نظام كييف.

وتابع الوزير: "يجب علينا نحن الأوروبيون أن نتحمل المزيد من المسؤوليات لضمان الأمن في قارتنا".

وقال بيستوريوس أيضا إن تشكيل حكومة بولندية جديدة يجب أن يشجع دول مثلث فايمار - ألمانيا وبولندا وفرنسا - على تطوير التعاون الدفاعي. وأبدى وزير الدفاع الألماني رغبته في زيارة بولندا العام المقبل.

وتطرق إلى موضوع مشاركة الجيش الألماني في المهمات الخارجية، موضحا أنه من السابق لأوانه الحديث عن عمليات مثل تلك التي جرت في أفغانستان ومالي.