الكويت تسمي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا جديدا لها

نادى مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أميرا للبلاد، وذلك في أعقاب وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت.

ونعى الديوان الأميري الكويتي اليوم السبت 16 كانون الأول/ ديسمبر 2023، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاماً، بحسب بيان أذاعه التلفزيون الرسمي.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري ب‍دولة الكويت، الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، قد أعلن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى على أثر وعكة صحية طارئة ألمّت به؛ لتلقّي العلاج اللازم، وإجراء فحوصات طبية.

وسبق للديوان الأميري في الكويت الإعلان عن إجراء أمير البلاد لفحوصات طبية في أكثر من مناسبة.

وتولى الشيخ نواف الصباح إمارة الكويت في سبتمبر عام 2020، خلفا لأخيه الراحل، الشيخ صباح الأحمد الصباح.