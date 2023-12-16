وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاماً

نعى الديوان الأميري الكويتي اليوم السبت 16 كانون الأول/ ديسمبر 2023، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاماً، بحسب بيان أذاعه التلفزيون الرسمي.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وقبل ذلك، قطع التلفزيون الحكومي الكويتي، برامجه وبدأ ببث آيات من القرآن الكريم، في إشارة "محتملة" عن وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري ب‍دولة الكويت، الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، قد أعلن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى على أثر وعكة صحية طارئة ألمّت به؛ لتلقّي العلاج اللازم، وإجراء فحوصات طبية.

وسبق للديوان الأميري في الكويت الإعلان عن إجراء أمير البلاد لفحوصات طبية في أكثر من مناسبة.

وتولى الشيخ نواف الصباح إمارة الكويت في سبتمبر عام 2020، خلفا لأخيه الراحل، الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وفي نوفمبر 2021، أعلنت السلطات الكويتية، عن صدور أمر بالاستعانة بولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (83 عاما)، لممارسة بعض اختصاصات الأمير (86 عاما).

وآنذاك، قال وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ محمد الصباح، إنه "صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد.. لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية.. للأمير، وبصفة مؤقتة"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ورغم أنها "مؤقتة"، فإن ولي العهد استمر في ممارسة بعض صلاحيات الأمير، بما في ذلك تعيين الحكومة الأخيرة في يونيو 2023.

من هو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؟

وولد الشيخ نواف الأحمد الصباح في الخامس والعشرين من يونيو عام 1937 في مدينة الكويت، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم البلاد في الفترة ما بين عامي 1921 و1950.

وفيما يلي نبذة سريعة عن الأمير الراحل وفقا لما ذكره موقع الديوان الأميري بالكويت:

-تولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم أميراً ل‍دولة الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020، وكان قد تولى ولاية العهد بتاريخ 20 فبراير 2006.

- تولى منصب النائب الأول ل‍رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في 16 أكتوبر 2003.

- تولى حقيبة وزارة الداخلية في 13 يوليو 2003.

- تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بتاريخ 16 أكتوبر 1994.

- تم تكليفه بتولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 2 أبريل 1991.

- تولى منصب وزير الدفاع بتاريخ 26 يناير 1988.

- تولى حقيبة وزارة الداخلية في 19 مارس 1978 .

- محافظاً لمنطقة حولي في 12 فبراير 1962.

- من مواليد 25 يونيو 1937، وهو متزوج وله أربعة أولاد وبنت، وهم الشيخ أحمد النواف والشيخ فيصل النواف والشيخ عبد الله النواف والشيخ سالم النواف والشيخة شيخة النواف.