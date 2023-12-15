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أردوغان لبايدن: حان وقت القول "كفى" للمأساة الإنسانية بغزة


 أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الوقت حان لقول "كفى" للمأساة الإنسانية في قطاع غزة، وسحب واشنطن دعمها لإسرائيل لضمان وقف إطلاق النار.

وقال أردوغان لنظيره الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي الليلة الماضية حسب بيان أصدرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية : "ينبغي أن يُقال كفى للمأساة الإنسانية في غزة، وسحب الولايات المتحدة دعمها غير المشروط لإسرائيل يمكنه أن يضمن وقف إطلاق النار".

كما أكد الرئيس التركي لنظيره الأمريكي، أن "تحقيق وقف دائم لإطلاق النار بالمنطقة مسؤولية تاريخية تقع على عاتق الولايات المتحدة".

وشدد اردوغان على أن تصعيد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وإطالة أمدها قد يكون له "عواقب سلبية إقليمية وعالمية".

وأكد أن الحل الأكثر منطقية والمستدام هو تطبيق آلية الضامن التي اقترحتها تركيا، والوفاء بالوعود وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة ومتصلة جغرافيا على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وأشارت دائرة الاتصال في بيانها إلى أن الجانبين بحثا أيضا عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي "الناتو" ومسألة بيع مقاتلات F16 الأمريكية لتركيا، والعلاقات الثنائية، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية .

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