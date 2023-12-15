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محاكمة أكبر جاسوس لروسيا في ألمانيا


عُقدت في برلين جلسة حكم، لمحاكمة عميل استخبارات ألماني يُشتبه في قيامه بالتجسّس لحساب روسيا وشريك مفترض له، وذلك بتهمة الخيانة العظمى.

وصرّحت المتحدثة باسم المحكمة الألمانية  ليزا جاني، أنّ الجلسة تُعقد في ظل ظروف أمنية مشددة لأنّ معلومات سرية صادرة عن أجهزة الاستخبارات الفدرالية الألمانية (بي ان دي) نُقلت على الأرجح إلى جهاز استخبارات أجنبي.

وتأتي هذه الجلسة التي وصفتها مجلة (دير شبيغل ) بأنها أكبر محاكمة في قضية تجسّس في البلاد منذ عقود، في سياق التوترات التي تحيط بالغزو الروسي ل‍أوكرانيا.  

  وستُخصّص المحاكمة التي بدأت يوم الأربعاء بتأخير ساعة تقريبا لقراءة لائحة الاتهام بحضور المُتهمَين المسجونَين احتياطياً منذ توقيفهما، الأول في كانون الأول/ديسمبر 2022، والثاني في كانون الثاني/يناير 2023.   ويُشبته بأنّ كاستن إل (53 عاماً) الذي يعمل في الاستخبارات الفدرالية الألمانية وشريكه المفترض ارتور إي وهو رجل أعمال مستقل (32 عاماً)، ارتكبا خيانة عظمى في حالتين خطيرتين. وهما يواجهان احتمال سجنهما بين خمس سنوات ومدى الحياة.

   ويُذكر أن أجهزة الأمن الألمانية ومنذ بداية الصراع في أوكرانيا، حذّرت باستمرار من أنشطة التجسّس الروسية في ألمانيا. وافادت معلومات بأن المتهمَين نقلا مرتين في خريف 2022 بعد حوالي ثمانية أشهر على بدء الحرب، إلى أجهزة الأمن الروسية وثائق ومعلومات "سرية"، حسب لائحة الاتهام.

وقام كارستن إل بطباعة أو تصوير وثائق سرية في قاعدة بيانات دائرة الاستخبارات الفدرالية الألمانية لتسليمها إلى إلى ارتور إي الذي أرسلها بدوره إلى جهاز الأمن الفدرالي في موسكو، حيث تمت الاتصالات بين عملاء أجهزة الأمن الفدرالي الروسية وارتور إي من خلال رجل أعمال روسي.

    وخضع رجل الأعمال الروسي الذي نظم الاجتماعات وحجز ودفع ثمن رحلات آرتور إي بين موسكو وألمانيا لتحقيق منفصل.

  وكمقابل لخدماتهما، تلقى كارستن إل وارتور اي من جهاز الأمن الفدرالي الروسي أموالا تبلغ قيمتها "450 ألف يورو على الأقل" للأول و"400 ألف يورو على الأقل" للثاني.  

وسافر ارتور اي لتحصيل هذه المبالغ نقداً في موسكو في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وفي طريق عودته إلى ألمانيا، قام كارستن إي بترتيب تجاوزه سرا "أجهزة مراقبة الأمن في المطار لدواع مهنية".   ويفيد محضر الاتهام بأن الرجلين التقيا للمرة الأولى في أيار/مايو 2021.  

وطبقاً لمجلة "دير شبيغل"، فإنّ تاجر الماس ارتور إي ورجل الاستخبارات الفدرالية الألمانية كارستن إل التقيا خلال حفلة في بافاريا وربطتهما صداقة بصفتهما عسكريين سابقين.   وأقنع كارستن إل صديقه أرتور إي بالعمل كمخبر لدى الاستخبارات الألمانية، وتضاعفت اللقاءات غير الرسمية بينهما.

  وأشارت "دير شبيغل"، إلى أنّه بفضل الوثائق التي قدّمها كارستن إل والتي نقلها ارتور إي، علم الروس أنّ دائرة الاستخبارات الفدرالية الألمانية كانت تراقب سرّاً الرسائل المتبادلة بين مرتزقة فاغنر في أوكرانيا، وذلك بفضل اختراق أجهزة الاستخبارات الغربية لرسائلهم الداخلية.  

وأتاحت قراءة الرسائل المتبادلة، لأجهزة التجسّس الغربية الحصول على معلومات مفصّلة عن خسائر المقاتلين الروس وتكتيكاتهم وأهدافهم.

  واكتسبت هذه المعلومات أهمية خاصّة لأنّ مجموعة فاغنر كانت تلعب دوراً مهماً في القتال في أوكرانيا في ذلك الوقت، حتى أدى التمرّد المسلّح لزعيمها يفغيني بريغوجين في 23 حزيران/يونيو 2023، إلى تغيير الوضع.

  وبحسب البرنامج الزمني للمحاكمة الذي يتضمن 51 جلسة استماع، من غير المتوقع صدور الحكم قبل منتصف تموز/يوليو.

  وأكدت المتحدثة باسم المحكمة، ستكون بالتأكيد إجراءات طويلة. 

 

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