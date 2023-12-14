حملة مقاطعة تركية واسعة لشركة Sırma بعد ظهور منتجاتها في فيديو للجنود الإسرائيليين في غزة

جرت حملة مقاطعة واسعة النطاق في تركيا ضد شركة المياه الشهيرة Sırma، وذلك عقب ظهور منتجاتها في فيديو يُظهر اللحظات الأخيرة لجنود إسرائيليين قبل مقتلهم في غزة.

وتعود ملكية شركة Sırma، التي تأسست في تركيا عام 2013، إلى الشركة الفرنسية Danone .

وأثار هذا الفديو والصورة الفوتوغرافية التي تظهر زجاجات مياه Sırma بجانب الجنود الإسرائيليين، موجة من الغضب والاستياء بين الأتراك، مما أدى إلى إطلاق حملة مقاطعة واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي فيما تشهد منتجات الشركات الاسرائيلية وكذلك الشركات التي لها صلة بالاسرائيليين مقاطعة واسعة في تركيا رغم ان بعض هذه الشركات اعلنت عن تخفيضات واسعة لاسعار منتجاتها قد تصل الى نصف اسعارها المعتادة الا ان الاتراك باتوا لايتعاملون معها بالمطلق رغم المغريات في الاسعار .