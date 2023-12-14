البحرية البريطانية: كيان يمني أمر سفينة بتعديل مسارها نحو اليمن

أكدت هيئة عمليات التجارة التابعة للبحرية البريطانية، اليوم الخميس، إنها تلقت تقريرا يفيد بأن كيانا يعرّف نفسه بأنه "البحرية اليمنية" أمر سفينة بتعديل مسارها نحو اليمن.

وقالت الهيئة في بيان انها، "تلقت تقريرا يفيد بأن كيانا يعرّف نفسه بأنه "البحرية اليمنية" أمر سفينة بتعديل مسارها نحو اليمن".

ولم تذكر الهيئة تفاصيل أخرى بشأن الحادثة، لكنها "نصحت السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أية أنشطة مثيرة للريبة".

وقبل ذلك بقليل، أفادت الهيئة على حسابها على منصة "إكس" بأن "السلطات تحقق في حادثة بمحيط باب المندب قبالة سواحل اليمن، ثم أعلنت لاحقا تلقيها تقارير عن حادثة أخرى في بحر العرب".

وكانت الهيئة قد تلقت أيضا أمس الأربعاء تقريرا يفيد "بتعرض سفينة تجارية لمطاردة من قارب صغير مسلح غربي ميناء الحديدة اليمني المطل على البحر الأحمر، مضيفة أن القارب كان على متنه ثلاثة مسلحين تبادلوا إطلاق النار مع طاقم أمن السفينة باستخدام أسلحة خفيفة، ثم غادر المنطقة".

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، في وقت سابق اليوم الخميس، أن "إحدى مدمراتها استجابت لنداء استغاثة من ناقلة ترفع علم جزر مارشال في البحر الأحمر، أمس الأربعاء، يفيد بتعرضها لهجوم من الحوثيين، لكن الهجوم فشل وأسقطت السفينة الأميركية طائرة مسيرة استهدفتها".