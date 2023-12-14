الرئيس الروسي يصف الولايات المتحدة بـانها دولة ضرورية!

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم خلال حديثه في المؤتمر الصحفي السنوي والخط المباشر، إن الولايات المتحدة دولة مهمة وضرورية في العالم.

وأوضح بوتين، نحن على إستعداد لبناء علاقات معها، حيث نعتقد أن الولايات المتحدة دولة مهمة وضرورية في العالم. لكن هذه السياسة الإمبراطورية المطلقة، تعيق هذه الدولة. لأنه في الثقافة العامة الأمريكية، أنهم يجب أن يتصرفوا كإمبراطورية.

وأضاف الرئيس بوتين، قائلا: لو اتفقت النخب الأمريكية حول أمر ما أو تنازلت في شيء ما، فسينظر الناخبون إلى ذلك على أنه فشل أو فجوة، ولذلك تضطر الولايات المتحدة إلى التصرف بهذه الطريقة.

وفي وقت سابق، قال بوتين إن واشنطن تبذل جهودا كبيرة لاحتواء منافسيها وزعزعة استقرارهم، لأن الولايات المتحدة أخذت تضعف كقوة عظمى عالمية وتفقد مكانتها ومواقعها السابقة.