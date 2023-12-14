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مقارنة الرئيس الأوكراني بأكبر محتال في التاريخ!


علّقت مذيعة قناة فوكس نيوز، لورا إنغراهام، على الهواء مباشرة منتقدة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي زار الولايات المتحدة، وقارنته بالمحتال الأمريكي الشهير برنارد مادوف.

وأوضحت، يحاول زيلينسكي إقناع الأمريكيين بأنه إذا لم تزود واشنطن نظام كييف بحزمة مساعدات بمليارات الدولارات، فإن كل شيء سيخرج عن نطاق السيطرة!

وأكدت إنغراهام، على أن هذا النمط من الخطاب، يذكر بنهج المحتالين الماليين. وطرحت المذيعة تسائلا في ماذا يمكن القول عن زيارة زعيم أجنبي جاء إلى هنا للمطالبة بالمزيد من الأموال بعد أن لم يتمكن من تحقيق أي نتيجة خصصت لها هذه الأموال أصلا؟

وسخرت المذيعة من زيلينسكي مقلدة صوته: "إذا لم تقدموا المزيد من المال الآن، فستخسرون كل استثماراتكم".

وقالت إنغراهام: "هذا الرئيس من زمن الحرب، يشبه كثيرا بيرني مادوف"، وشبهت بذلك زيلينسكي بمبتكر أكبر هرم مالي احتيالي في التاريخ، والذي حكم عليه بالسجن لمدة 150 عاما بتهمة الاحتيال.

وأشارت المذيعة إلى أن الولايات المتحدة تمول نظاما، ليس فقط فشل في شن هجوم مضاد حظي بتغطية إعلامية جيدة، بل وسرق كذلك الأموال التي تبرع بها دافعو الضرائب الأمريكيون، ومنع الملايين من الأوكرانيين الناطقين بالروسية من التحدث بلغتهم الأم، وألغى الانتخابات.

وتساءلت إنغراهام مجددًا : ما رأيكم بهذا النوع من الديمقراطية؟

ويذكر أن الرئيس الأوكراني، زار الولايات المتحدة لإجراء محادثات في الوقت الذي منع فيه الجمهوريون في مجلس الشيوخ النظر في طلب البيت الأبيض توفير أموال لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات أخرى. كما أن مجلس النواب في الكونغرس ليس في عجلة من أمره للموافقة على مشروع قرار بهذا الخصوص.

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