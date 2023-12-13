استهداف ناقلة جديدة في البحر الأحمر بالصواريخ

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر بحرية، اليوم الأربعاء، قولها إن مسلحين في زورق سريع أطلقوا النار على ناقلة في البحر الأحمر قبالة ساحل اليمن واستهدفوها بالصواريخ، وذلك في أحدث واقعة تهدد الممر الملاحي بعدما حذرت ميليشيا الحوثي اليمنية السفن من السفر إلى إسرائيل.

وقالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري ومصادر أخرى إن الزورق السريع اقترب أيضا من سفينة ثانية كانت تبحر في نفس المنطقة لكنها لم تتعرض لهجوم.

وفي حادث منفصل، قال مسؤول دفاعي أمريكي في واشنطن إن المدمرة "ماسون" التابعة للبحرية الأمريكية أسقطت، اليوم الأربعاء، طائرة مسيرة تابعة للحوثيين قادمة من اليمن، وكانت متجهة صوب المدمرة أثناء تقصيها لتقارير بشأن هجوم على سفينة تجارية.

وقال المسؤول إن الحوثيين هاجموا السفينة التجارية "أردمور إنكاونتر" بزوارق ثم أطلقوا صاروخين لم يصيبا السفينة، مضيفا أن السفينة لم تبلغ عن أي أضرار أو إصابات وواصلت طريقها.

ولم يُعرف على الفور ما إذا كانت السفينة "أردمور إنكاونتر" هي نفس السفينة التي أبلغت مصادر بحرية في وقت سابق عن استهدافها.

ويسعى الحوثيون المتحالفون إلى دعم حليفتهم حركة حماس في حرب غزة من خلال إطلاق صواريخ على إسرائيل، وتهديد الملاحة في مضيق باب المندب الحيوي المجاور لليمن عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الواقعة الأخيرة في ممر الشحن المزدحم قبالة سواحل اليمن.

واستهدف الحوثيين، التي تتخذ من صنعاء مقرا، السفن المملوكة لرجال أعمال أو شركات إسرائيلية أو السفن المتجهة إلى إسرائيل، وتعرقل مرورها عبر مضيق باب المندب.