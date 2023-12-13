رفع مستوى التأهب لمواجهة التهديدات الإرهابية إلى ثاني أعلى مستوى في هولندا

بسبب احتمال وقوع هجوم كبير، ضاعف جهاز مكافحة الإرهاب الهولندي مستوى التأهب لمواجهة التهديد الإرهابي في البلاد لثاني أعلى درجة اليوم الثلاثاء.

ويؤكد الإعلان، بأنه لأول مرة يصل فيها مستوى التهديد لتلك الدرجة منذ نهاية 2019، حيث جاء بعد أسبوع من تحذير يلفا يوهانسون، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، من أن القارة تواجه خطرا هائلا من حصول هجمات إرهابية في فترة عيد الميلاد بسبب تبعات الحرب بين إسرائيل وحماس.

وذكر جهاز تنسيق مكافحة الإرهاب والأمن في هولندا أيضا أن تقييمه للتهديد هو أن الصراع العنيف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وتدنيس المصحف في عدة دول أوروبية والدعوات لشن الهجمات من قبل منظمات إرهابية زادت من تهديد الحركة الجهادية.

وأشار التقرير الصادر عن الجهاز إلى هجمات وقعت مؤخرا في دول أوروبية مجاورة واعتقالات لمشتبه بهم على صلة بالإرهاب في هولندا ودول الجوار كسبب لرفع مستوى الخطر.

وتابع، أن التهديد المتأتي من التطرف اليميني والتطرف المضاد للمؤسسات ما زال في كامل قواه.

ولفت الجهاز إلى أنه بالرغم من أن رفع مستوى التهديد لا يتضمن اتخاذ تحركات بعينها لتصعيد الأمن، فإنه يمكن شركاء الأمن من الشرطة والبلديات والوزارات من اتخاذ إجراءات بغية التصدي للتهديد.

ويذكر أن هجمات قد وقعت في فرنسا وبلجيكا المجاورتين.

من جانب اخر، رفعت السويد أيضا مستوى التهديد الإرهابي لثاني أعلى مستوياته في أغسطس بعد سلسلة من عمليات تدنيس المصحف العلنية أثارت تظاهرات غاضبة في أنحاء دول إسلامية وتهديدات من جماعات مسلحة.