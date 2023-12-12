سيرغي ريابكوف: تصريح ترامب عن حله الأزمة الأوكرانية في يوم واحد مجرد كلام

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بقدرته على حل الأزمة الأوكرانية خلال 24 ساعة في حال فوزه، مجرد عبارات تقال وكلام يحكى.

وتابع ريابكوف في تصريح إعلامي، أعتقد أن هذا مجرد كلام أكثر من كونه دليلا على أن لديه خطة ما فعالة وقابلة للتنفيذ بخصوص حل الأزمة الأوكرانية. لا توجد حلول سحرية لهذه القضية أو عصا سحرية تحقق كل شيئ.

وجوابًا على سؤال حول مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية في حال فوز ترامب، قال ريابكوف لا مؤشرات على أن العلاقات الروسية الأمريكية ستتحسن في حال فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف، خلال حكم ترامب كان الخط الأمريكي تجاه روسيا صارما للغاية، فقد تجاوز ترامب سلفه باراك أوباما بكثير في موجات العقوبات التي تم فرضها على روسيا فضلا عن بعض التجاوزات التي اعتبرت خطيرة وبينها التهديدات التي نشرت عبر تغريدات أطلقت باسم الرئيس الأمريكي ترامب عن احتمال إطلاق بعض الصواريخ الأمريكية، فيما أن مثل هكذا أمور لا تقبل المزاح أو التهريج.

وأكد على أنه لا توجد دلائل على أنه إذا فاز ترامب في الانتخابات المقبلة، فإن شيئا ما سيتغير بشكل إيجابي في ما يتعلق بالنهج تجاه روسيا، أو أن سياسة الولايات المتحدة ستصبح مسؤولة أو أفضلتجاه روسيا.. لا يوجد توقعات إيجابية يمكن التعويل عليها.

وأشار في ختام حديثه إلى أنه في البداية يجب انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية التي ما زال أمامها طريق طويلة يشوبها التوتر.