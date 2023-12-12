الصفحة الدولية

سيرغي ريابكوف: تصريح ترامب عن حله الأزمة الأوكرانية في يوم واحد مجرد كلام


أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بقدرته على حل الأزمة الأوكرانية خلال 24 ساعة في حال فوزه، مجرد عبارات تقال وكلام يحكى.

وتابع ريابكوف في تصريح إعلامي، أعتقد أن هذا مجرد كلام أكثر من كونه دليلا على أن لديه خطة ما فعالة وقابلة للتنفيذ بخصوص حل الأزمة الأوكرانية. لا توجد حلول سحرية لهذه القضية أو عصا سحرية تحقق كل شيئ.

وجوابًا  على سؤال حول مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية في حال فوز ترامب، قال ريابكوف لا مؤشرات على أن العلاقات الروسية الأمريكية ستتحسن في حال فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف، خلال حكم ترامب كان الخط الأمريكي تجاه روسيا صارما للغاية، فقد تجاوز ترامب سلفه باراك أوباما بكثير في موجات العقوبات التي تم فرضها على روسيا فضلا عن بعض التجاوزات التي اعتبرت خطيرة وبينها التهديدات التي نشرت عبر تغريدات أطلقت باسم الرئيس الأمريكي ترامب عن احتمال إطلاق بعض الصواريخ الأمريكية، فيما أن مثل هكذا أمور لا تقبل المزاح أو التهريج.

وأكد على أنه لا توجد دلائل على أنه إذا فاز ترامب في الانتخابات المقبلة، فإن شيئا ما سيتغير بشكل إيجابي في ما يتعلق بالنهج تجاه روسيا، أو أن سياسة الولايات المتحدة ستصبح مسؤولة أو أفضلتجاه روسيا.. لا يوجد توقعات إيجابية يمكن التعويل عليها.

وأشار في ختام حديثه إلى أنه في البداية يجب انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية التي ما زال أمامها طريق طويلة يشوبها التوتر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سيرغي ريابكوف: تصريح ترامب عن حله الأزمة الأوكرانية في يوم واحد مجرد كلام
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت اليوم على وقف إطلاق النار بغزة
زيلينسكي ينتقد الكونغرس الأمريكي ويتوسل مجددا للحصول على أسلحة من واشنطن
مجلس النواب الأمريكي يصوت الأربعاء على عزل بايدن
مواطن روسي يسافر من الدنمارك إلى الولايات المتحدة دون جواز سفر أو تذكرة طائرة
السلطات البريطانية تحقق بـ"حادث" قرب باب المندب والقوات المسلحة التابعة للحوثيين تعلن عن بيان مرتقب
ترامب يتراجع عن الإدلاء بإفادته في محاكمته بتهم احتيال مالي
فضيحة تهز اليابان وتطيح بوزراء
اوكرانيا قد تفقد المساعدات المالية الأوروبية والأمريكية بحلول نهاية الأسبوع!
مارثون الانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني، المصريون يتوافدون للتصويت
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
د. محمد سامى : تشرفت بالخدمة الطبية لأهالى قرية الهدام بالوحدة الصحية بها منذ ٤١ عاما كطبيب عام ، ودعانى الشوق ...
الموضوع :
المباشرة بانشاء مركز صحي في ميسان
ابو عباس : ها اشو طلع سلاح وملشيات صدعتو روسنا الشيعه عدهم ملشيات وسلاح منفلت طلعه الشمس على الحرامي ...
الموضوع :
الانبار.. تحذيرات من تفشي ظاهرة السلاح المنفلت خلال تظاهرات انصار الحلبوسي
ابو عباس : لعنت الله عليم وعلى العلام المجور من الغرب والعراب للهم انتقم من امريكا والكيان الصهيوني ...
الموضوع :
تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يتباهى بمساعدة مسن في غزة ثم يعدمه رميا بالرصاص
فيسبوك