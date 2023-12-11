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مارثون الانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني، المصريون يتوافدون للتصويت


أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر انطلاق ثانى أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، فى تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين. حيث توافد الناخبون على المراكز الانتخابية منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم، قبل بدء التصويت بنصف ساعة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في مصر الأحد الموافق للـ10 من الشهر الجاري وستستمر حتى الـ12 منه، حيث يتنافس على منصب الرئاسة 4 مرشحين بينهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

ويتنافس على كرسي الرئاسة مع السيسي (68 عاما) مرشح حزب الوفد أقدم الأحزاب الليبرالية في مصر عبد السند يمامة (71 عاما)، ومرشح الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران (66 عاما)، ومرشح حزب الشعب الجمهوري حازم عمر (59 عاما).

ويشارك نحو 67 مليون مواطن ممن بلغوا الثامنة عشرة من إجمالي السكان البالغ 104 ملايين نسمة التصويت في الانتخابات، التي يشرف عليها أكثر من عشرين ألف قاض.

وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن ممثلين عن منظمات دولية ومحلية وبعض السفارات الأجنبية لدى مصر سيراقبون سير الانتخابات.

وفي وقت سابق، صوت المصريون المقيمون بالخارج في الانتخابات على مدار 3 أيام في 121 دولة حول العالم من 1 إلى 3 ديسمبر، في 137 لجنة فرعية موزعين بمقار البعثات الدبلوماسية، ومن المقرر إعلان نتائج تصويت الخارج ضمن النتائج المجموعة للانتخابات.

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مارثون الانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني، المصريون يتوافدون للتصويت
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