حوالي نصف الناخبين الأمريكيين يعتبرون المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا كثيرة للغاية

كشف استطلاع للراي أن حوالي 48% من الناخبين الأمريكيين يعتقدون أن نفقات الولايات المتحدة على المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا كثيرة للغاية وزائدة عن اللزوم.

ذكرت ذلك صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية التي نشرت نتائج استطلاع للرأي العام أجراه علماء الاجتماع في جامعة ميشيغان يومي 5 و 6 ديسمبر، أن ما يقرب من نصف المشاركين في الاستطلاع لا يدعمون سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في ما يتعلق بمساعدة أوكرانيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن المزاج المتشابه لدى الأمريكيين الذي شاركوا في الاستطلاع، بشأن مسألة المساعدات المالية لإسرائيل، حيث بعتبر 40% منهم أن إنفاق الولايات المتحدة على هذه الأغراض مبالغ فيه، في حين يعتبره 30% كافيا.

ويعزو الباحثون المستوى العالي من الخلاف مع سياسات بايدن فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا وإسرائيل إلى المخاوف بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي.

أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أكتوبر الماضي، طلبا الكونغرس للحصول على مخصصات إضافية في الميزانية للسنة المالية 2024، التي بدأت في الأول من أكتوبر في الولايات المتحدة، وذلك في المقام الأول لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لمواجهة الصين وروسيا في المنطقة.

وترغب الإدارة الأمريكية في الحصول على نحو 106 مليارات دولار لهذه الأغراض.