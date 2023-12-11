السودان تطالب بحذف الإشارة إلى مشاركة مسؤول إماراتي من بيان قمة إيقاد!

في تصريح لها، أعلنت خارجية السودان أن الخرطوم لا تعتبر بيان سكرتارية "إيقاد" يعبر عما خرجت به القمة، وطالب بحذف الإشارة التي تتعلق بمشاركة وزير الدولة بالخارجية الإماراتية "لأن ذلك لم يحدث".

وأوضح بيان الخارجية السودانية كذلك إلى أن السودان طالب بحذف الإشارة لعقد رؤساء "إيقاد" مشاورات مع "قوات الدعم السريع" لأن البرهان لم يشارك فيها. وأضاف بيان الخارجية أنه تمت المطالبة بتصحيح موافقة البرهان على لقاء قائد "الدعم السريع" لأنه اشترط الوقف الدائم لإطلاق النار وخروج القوات من العاصمة، وقال: "طالبنا بتعديل الفقرة التي تدين التدخلات الخارجية بحيث لا تتضمن المساواة بين الجيش والدعم السريع".

وفي سياق الشأن السوداني، أكد رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، يوم أمس، أن أولويات حل الأزمة تتمثل بتأكيد الالتزام بإعلان جدّة للمبادئ الإنسانية ووقف إطلاق النار وإزالة معوقات تقديم المساعدات الإنسانية.

وعلى الصعيد ذاته، تظاهر المئات خلال الأسبوعين الماضيين انطلاقا من مساجد بورت-سودان ضد الإمارات، مطالبين بطرد سفيرها من السودان بعد أن اتّهم عضو مجلس السيادة ومساعد البرهان الفريق ياسر عطا في 28 تشرين الأول علنا، أبوظبي بدعم دقلو في حربه ضد الجيش.

وطلب السودان مساء الأحد من 15 دبلوماسيا إماراتيا مغادرة البلاد بعدما اتّهم مسؤول رفيع في الجيش السوداني أبوظبي بالوقوف إلى جانب قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في مواجهة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.