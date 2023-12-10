إيران توجه اتهاما لدبلوماسي سويدي بالتآمر مع إسرائيل

أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأحد، ان السلطات الإيرانية اتّهمت دبلوماسيا في الاتحاد الأوروبي يحمل الجنسية السويدية بالتآمر مع إسرائيل للإضرار بـ"الجمهورية الإسلامية".

وذكرت وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية بأن "يوهان فلوديروس متّهم بالقيام بتدابير واسعة النطاق ضد أمن البلاد، والتعاون الاستخباراتي الواسع مع النظام الصهيوني والإفساد في الأرض".

ويعد "الإفساد في الأرض" من "الجرائم الأكثر خطورة في إيران، والتي قد تحمل عقوبة قصوى تصل إلى الإعدام".

ونقلت "ميزان أونلاين" عن النيابة قولها إن "المتّهم نشط ضد جمهورية إيران الإسلامية في مجال جمع المعلومات لصالح النظام الصهيوني على شكل مشاريع تخريبية".

وعمل فلوديروس (33 عاما) في الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي. وتم توقيفه في 17 نيسان 2022 في مطار طهران لدى عودته من رحلة في الخارج، وهو محتجز حاليا في سجن إوين في طهران".