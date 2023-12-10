الصفحة الدولية

إيران توجه اتهاما لدبلوماسي سويدي بالتآمر مع إسرائيل


أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأحد، ان السلطات الإيرانية اتّهمت دبلوماسيا في الاتحاد الأوروبي يحمل الجنسية السويدية بالتآمر مع إسرائيل للإضرار بـ"الجمهورية الإسلامية".

وذكرت وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية بأن "يوهان فلوديروس متّهم بالقيام بتدابير واسعة النطاق ضد أمن البلاد، والتعاون الاستخباراتي الواسع مع النظام الصهيوني والإفساد في الأرض".

ويعد "الإفساد في الأرض" من "الجرائم الأكثر خطورة في إيران، والتي قد تحمل عقوبة قصوى تصل إلى الإعدام".

ونقلت "ميزان أونلاين" عن النيابة قولها إن "المتّهم نشط ضد جمهورية إيران الإسلامية في مجال جمع المعلومات لصالح النظام الصهيوني على شكل مشاريع تخريبية".

وعمل فلوديروس (33 عاما) في الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي. وتم توقيفه في 17 نيسان 2022 في مطار طهران لدى عودته من رحلة في الخارج، وهو محتجز حاليا في سجن إوين في طهران".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران توجه اتهاما لدبلوماسي سويدي بالتآمر مع إسرائيل
متدربون بالبيت الأبيض في رسالة لبايدن بشأن غزة: "لن نبقى صامتين"
بعد الفشل في غزة.. غوتيريش: مصداقية مجلس الأمن على المحك
رئيس مجلس الأمناء و رئيسة جامعة بنسلفانيا الأمريكية يستقيلان بسبب أعمال الكيان الغاصب في غزة
جونسون قد يعود من جديد كرئيس وزراء لبريطانيا!
خبير أمريكي: يتوجب على كييف التفكير بالاحتفاظ بما لديها وليس استعادة ما فقدته!
"نيويورك تايمز" تدق ناقوس الخطر لضياع مساعدات واشنطن لأوكرانيا بسبب بايدن
تركيا.. فرار نجل الرئيس الصومالي بعد تسببه بحادث سير مميت
الولايات المتحدة تستخدم "الفيتو" ضد قرار مجلس الامن لوقف اطلاق النار في غزة
مجلس الشيوخ يرفض مشروع قانون لدعم اوكرانيا والكيان الصهيوني
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
د. محمد سامى : تشرفت بالخدمة الطبية لأهالى قرية الهدام بالوحدة الصحية بها منذ ٤١ عاما كطبيب عام ، ودعانى الشوق ...
الموضوع :
المباشرة بانشاء مركز صحي في ميسان
ابو عباس : ها اشو طلع سلاح وملشيات صدعتو روسنا الشيعه عدهم ملشيات وسلاح منفلت طلعه الشمس على الحرامي ...
الموضوع :
الانبار.. تحذيرات من تفشي ظاهرة السلاح المنفلت خلال تظاهرات انصار الحلبوسي
ابو عباس : لعنت الله عليم وعلى العلام المجور من الغرب والعراب للهم انتقم من امريكا والكيان الصهيوني ...
الموضوع :
تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يتباهى بمساعدة مسن في غزة ثم يعدمه رميا بالرصاص
uutr##$%^& : تحالف العزم يضم قيادات كانت ضمن الشخصيات التي اثارت موجة الفتن التي دارت عام 2013 وانتهت بدخول ...
الموضوع :
العزم الأوفر حظاً.. 6 مرشحين لخلافة الحلبوسي في رئاسة البرلمان
Hala Bag : السفير الصيني و قبله السفير الياباني يتطلعون للدخول بقوة الى سوق العراق من خلال الاستثمارات و المشاريع ...
الموضوع :
رئيس هيئة النزاهة يشدد خلال استقباله السفير الصيني على ضرورة توفير البيئة الآمنة للاستثمار
فيسبوك