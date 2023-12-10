صرح سكوت ريتر وهو ضابط مخابرات امريكي سابق، في مقابلة مع قناة "U.S. Tour of Duty" على اليوتيوب، إن فلاديمير زيلينسكي إذا لم يبدأ مفاوضات السلام بشروط روسيا، فقد يفقد السيطرة على مزيد من المدن.

ونصح ريتر قائلاً : "إذا لم توقف أوكرانيا الصراع الآن، فسوف تستولي روسيا على أوديسا ونيكولاييف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك".

وأكد ريتر ، "كييف ليست في وضع يسمح لها بالتفكير في استعادة الأراضي التي خسرتها وأصبحت جزءا من روسيا بعد إجراء الاستفتاءات. وأضاف موسكو فعليا انتصرت، وبالتالي فإن الصراع سينتهي بشروطها".

وقد أعربت روسيا مراراً عن استعدادها للتفاوض، لكن سلطات كييف فرضت حظراً تشريعيا على التفاوض مع روسيا.