الولايات المتحدة تستخدم "الفيتو" ضد قرار مجلس الامن لوقف اطلاق النار في غزة

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو"، الجمعة" ضد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لطلب وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

وصوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات العربية المتحدة، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

واعتبر نائب المندوبة الأميركية روبرت وود أن "مشروع القرار "منفصل عن الواقع" و"لن يؤدي الى دفع الأمور قدما على الأرض".