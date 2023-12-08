كيان مجهول ؟ يأمر السفن بتغيير مسارها في البحر الأحمر !

في بيان عاجل لها، طالبت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة السفن في البحر الأحمر إلى توخي الحذر، عقب تلقيها بلاغا عن "كيان مجهول" يأمر السفن القادمة لهذه المنطقة بتغيير مسارها.

وذكرت الهيئة البريطانية إنها " تلقت تقارير عن كيان يعلن أنه السلطات اليمنية، ويأمر السفينة بتغيير مسارها في جنوب البحر الأحمر". وأضافت: "ننصح السفن الموجودة بتوخي الحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه". وكانت الهيئة البريطانية قد أعلنت الأحد الماضي أنها تلقت تقارير عن نشاط مسيرات وانفجار محتمل بمضيق باب المندب بالبحر الأحمر.

ويذكر انه في وقت سابق قدأعلنت حركة أنصار الله الحوثية في 19 تشرين الثاني، احتجاز سفينة الشحن گالكسي ليدر المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنا مع "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة".