سلوفاكيا: العقوبات المفروضة على روسيا لا تجدي نفعا!

صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو إن العقوبات المفروضة على روسيا لا تجدي نفعا، مشيرا إلى أن الحديث في هذا السياق يعتبر من المحرمات في كواليس الاتحاد الأوروبي.

وبيّن بالنص "أنه لا جدوى من العقوبات الغربية ضد روسيا" متسائلا: "ما هو تأثير العقوبات؟ نعم، مع احتمال كبير أن تعقد الحياة لسكان روسيا، ولكن من السذاجة الاعتقاد أن المواطن الروسي إذا لم يتمكن من شراء هاتف أمريكي سوف يتعقد ... ألا يستطيع استبداله بهاتف من الصين أو من أي دولة أخرى".

وأكد فيتسو أن العقوبات ساعدت روسيا في الإكتفاء الذاتي في معظم القطاعات التي لم تكن كذلك من قبل، مضيفا أن "أسوأ ما في الأمر هو أن العقوبات غالبا ما أضرت بالاتحاد الأوروبي وسلوفاكيا"، مشددا على أن سلوفاكيا لن تؤيد أي حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

في السياق ذاته أوضحت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل، إن الغرب يعترف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا.

وقالت كنايسل خلال مقابلة مع قناة بي بي سي البريطانية،: اعترف الكثيرون بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة، وأنها لم تحقق النتائج المتوقعة منها.

وقد أكدت روسيا في أكثر من مناسبة أنها سوف تتكيف مع ضغوط العقوبات التي يمارسها الغرب منذ عدة سنوات.

وأشارت موسكو إلى أن الغرب لا يملك الشجاعة الكافية للاعتراف بفشل العقوبات.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى يعتمدها الغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.