الدنمارك تصدر قانونا يحظر إحراق "القرآن الكريم"

أصدر البرلمان الدانماركي، اليوم الخميس، قانونًا يحظر "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية، ويحظر عمليًا إحراق المصحف (القرآن الكريم)، بعدما أثارت خطوات كهذه، خلال الأشهر الماضية، غضبًا في دول مسلمة.

وذكرت وسائل اعلام دنماركية انه "جرى تمرير مشروع القانون الذي يحظر "المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها" بأغلبية 94 صوتًا، مقابل 77 صوتًا معارضًا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدًا".