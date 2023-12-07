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الرئيس الروسي يحل "ضيفاً خاصا" على السعودية من بعد الامارات


 استقبلت السعودية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحفاوة وترحيب كبيرين ، واوضحت  مراسم الترحيب التي جرت على عكس الادعاءات التي تقول بأن "روسيا معزولة على الساحة الدولية وتخضع للعقوبات"حيث اعتبره بن سلمان "ضيفا خاصا" على حد وصفه.   وأوضح  بوتين خلال لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن "لا شيء يمكنه أن يعيق تطوير العلاقات الودية بين موسكو والرياض". مبيناً  أن التعاون الاستثماري بين روسيا والسعودية مستمر. حيث يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والعربية السعودية في الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام، ازداد بنسبة 4.8% ليصل إلى 1.35 مليار دولار. وبالمقابل أكد بن سلمان أن التعاون بين الرياض وموسكو يساعد على ضمان الأمن في الشرق الأوسط.   وكان الرئيس بوتين قد وصل مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية، بعد زيارته للإمارات.
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الرئيس الروسي يحل "ضيفاً خاصا" على السعودية من بعد الامارات
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