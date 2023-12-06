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سيئول تتهم زعيم كوريا الشمالية بـ"تجهيز ابنته" حتى ترثه في السلطة


أعلن وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم يونغ-هو، اليوم الأربعاء، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون على ما يبدو "في عجلة من أمره" لدفع ابنته إلى الواجهة.

وأدلى يونغ-هو بهذا التصريح في ظل تكهنات بأن الظهور العلني المتكرر لابنة "كيم" التي يعتقد أن اسمها هو "جو-إيه"، قد يشير إلى أنها قد تكون خليفته.

وقال يونغ-هو، خلال لقاء مع الصحافيين: "يبدو أن الزعيم الكوري الشمالي في عجلة من أمره لتسليط الضوء على ابنته في إشارة إلى أنه يحاول إظهار رغبته في توريثها الخلافة في مواجهة الصعوبات (التي تواجه الشمال)".

وأشار الوزير إلى أن هناك "دلائل" على أن كوريا الشمالية تواجه صعوبات متعددة، مشيرا إلى سلسلة من إغلاق بعثاتها الدبلوماسية بالخارج ونقص الغذاء.

ودعا الوزير الزعيم الكوري الشمالي إلى "تحويل تركيز سياسة الدولة إلى تدابير لتحسين معيشة المواطنين من السياسة التي تركز على الجيش في الاجتماع الحزبي الرئيسي الذي من المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر".

وتخطط كوريا الشمالية لعقد اجتماع عام للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم أواخر هذا الشهر في محاولة لمراجعة إجراءات سياستها لعام 2023 والكشف عن خطوط سياستها للعام المقبل.

وتابع: "يجب على (زعيم كوريا الشمالية) أن يتخذ قرارا جريئا فيما يتعلق بالاقتصاد ومعيشة الناس من خلال إدراك أنه من المستحيل الإمساك بأرنبي الجيش والاقتصاد".

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سيئول تتهم زعيم كوريا الشمالية بـ"تجهيز ابنته" حتى ترثه في السلطة
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