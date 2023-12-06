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إيران تحكم على أمريكا بدفع 50 مليار دولار بقضية اغتيال الشهيد قاسم سليماني


أصدر القضاء الإيراني حكما بإدانة الإدارة الأميركية وشخصيات حكومية أميركية في قضية اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، ينص على دفع تعويضات وغرامة عن الأضرار المادية والمعنوية لجريمة الاغتيال تبلغ 49 مليارا و770 مليون دولار.

وأعلنت المحكمة القانونية للعلاقات الدولية بفرعها الـ 55 في طهران أنه حُكِم على الإدارة الأمريكية و41 شخصا طبيعيا واعتباريا آخر في أمريكا بدفع 49 مليار و770 مليون دولار بسبب الجرائم المرتكبة في استشهاد القائد قاسم سليماني.

وبعد شكوى رفعها 3 آلاف و318 مواطن ايراني، تابعت المحكمة القانونية للعلاقات الدولية بفرعها الـ 55 في طهران( التي تتابع القضايا والدعاوى الدولية) برئاسة القاضي حسین زاده، ملف دعوی التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية والعقابية الناجمة عن جريمة اغتيال الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وأصدرت المحكمة حکما بإدانة الإدارة الأمريكية في هذا الملف بعد عقد ثلاث جلسات علنية.

وذكرت المحكمة الجهات المتورطة كالتالي:

1- الإدارة الأمريكية،

2- دونالد جون ترامب،

3- وزارة الخارجية الأمريكية،

4- مايك بومبيو،

5 --براين هوك،

6- وزارة الدفاع الأمريكية،

7- مارك إسبر،

8- مارك ألكسندر ميلي،

9 --فرانك ديكسون ويتوورث،

10 --أندرو بيتر باباس،

11 --ريتشارد دوجلاس كلارك،

12- سكوت آلان هاول،

13- تيموثي غارلاند،

14- أليكسوس غريغوري غرينكوفيتش،

15- القوات الجوية الأمريكية،

16 --جيمس مايكل هولمز،

17 --جوزيف توماس غواستيلا الثاني،

18 --برادلي تشانس ستالزمان،

19-ستون آر جونز،

20- مارك هولمز سلوكوم،

21- ناتال أندروميد.

 :22- ستيسي كولمان

23- رودني لي سيمبسون

24 – آلن ري هندرسون دوم

25- وكالة الأمن القومي الاميركي

26 – روبرت سي اوبراين

27 – وكالة المخابرات المركزية الاميركية

28- جينا هاسبيل

29 – قوات سنتكوم (الارهابية)

30- كنيث فرانكلين فرانك ماكنزي

31- وزارة الخزانة الاميركية 32 – ستيفن منو تشين

33 – البنك المركزي الاميركي

34 – جيروم هيدين باول

35- شركة جنرال أتوميكس

36- جيمس نيل بلو

37- ليندن ستانلي بلو

38- شركة ريثون للأسلحة

39- شركة لوكهيد مارثن

40- شركت اس 4جي،

41- مايكل دي أندريا

42- أندرو بيك.

واصدرت المحكمة حكمها في هذه القضية بعد النظر بها في ثلاث جلسات

وبناء على ذلك، فإن الفرع الـ 55 من المحكمة القانونية للعلاقات الدولية برئاسة القاضي حسين زاده، وبموجب قانون مكافحة الأعمال الإرهابية الأمريكية وقانون إلزام الحكومة بملاحقة التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الإجراءات والجرائم الأمريكية ضد إيران ومواطنيها، تناول المطالب المادية والروحية والمعنوية التي سببها اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني، وأمر بإدانة الإدارة الأمريكية والمدعى عليهم بهذا الملف.

وقد حكمت المحكمة على كل من هذه الشخصيات الطبيعية والاعتبارية بدفع مبلغ 5 ملايين دولار بسبب الاضرار المادية والمعنوية التي تسببوا بها ، وكذلك دفع مبلغ 10 ملايين دولار أخرى كجزاء لمنع تكرار افعال هؤلاء المدانين في المستقبل، لأن جريمة اغتيال الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني كانت مثالا واضحا لانتهاك حقوق الانسان، وبذلك يجب على المدانين دفع ما مجموعه 49 مليارا و770 مليون دولار بالاضافة الى غرامة أي تأخير في الدفع .

كما أمرت المحكمة، الإدارة الأمريكية وغيرها من المدعى عليهم في هذا الملف بإصدار اعتذار رسمي من المدعين ونشره في إحدى الصحف واسعة الانتشار.

وصدر الحكم في هذه القضية غيابيا ويمكن الاعتراض عليه واستئنافه في غضون شهرين.

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