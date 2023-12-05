الصفحة الدولية

لافروف وعبد اللهيان يبحثان الانتهاكات الصهيونية في قطاع غزة


أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، التقى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وبحثا الوضع في قطاع غزّة.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "بحث الوزيران عددا من المواضيع الدولية الراهنة، بما في ذلك الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وآفاق استئناف تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة لحل الوضع حول البرنامج النووي الإيراني، فضلا عن بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وذكر البيان أن الوزيرين ناقشا العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، "وتم التأكيد على الالتزام المتبادل بمواصلة تعزيز العلاقات الودية الروسية الإيرانية، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الوثيقة".

وأكدت الوزارة في بيانها أن "توقيع وزيري الخارجية على الإعلان الروسي-الإيراني بشأن سبل ووسائل مواجهة الآثار السلبية للتدابير القسرية الانفرادية وتخفيفها والتعويض عنها كان دليلا على استعداد البلدين لتكثيف تنسيق الجهود للتغلب على ضغوط العقوبات غير القانونية".

وكان الوزيران قد اجتمعا في إطار زيارة عبد اللهيان لموسكو للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول بحر قزوين (روسيا، إيران، كازاخستان، أذربيجان، تركمانستان).

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لافروف وعبد اللهيان يبحثان الانتهاكات الصهيونية في قطاع غزة
وزيرة الخزانة الأمريكية: أوكرانيا تستعد لشتاء طويل ودعمنا المالي لكييف حاسم
البيت الأبيض يحذر الكونغرس بشان الاموال المخصصة لأوكرانيا
أوكرانيا توجه دعوة للنساء حول القتال ضد روسيا
صحيفة أمريكية: آلاف الجنود والضباط أصيبوا بالسرطان اثر التعامل مع الأسلحة النووية
القضاء الأمريكي يعتقل سفير أمريكي بتهمة التجسس لصالح كوبا
الولايات المتحدة.. الديمقراطي والجمهوري يفشلان في التوصل لاتفاق بشأن تقديم الدعم لأوكرانيا .
ترامب يهاجم بايدن: حول أمريكا "لجمهورية موز"
إيران تتوعد بالرد على استشهاد مستشاريها بسوريا: لن تمر دون حساب
ايران: العلاقات مع السعودية في مسار جيد وعازمون على توسيع التعاون
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
د. محمد سامى : تشرفت بالخدمة الطبية لأهالى قرية الهدام بالوحدة الصحية بها منذ ٤١ عاما كطبيب عام ، ودعانى الشوق ...
الموضوع :
المباشرة بانشاء مركز صحي في ميسان
ابو عباس : ها اشو طلع سلاح وملشيات صدعتو روسنا الشيعه عدهم ملشيات وسلاح منفلت طلعه الشمس على الحرامي ...
الموضوع :
الانبار.. تحذيرات من تفشي ظاهرة السلاح المنفلت خلال تظاهرات انصار الحلبوسي
ابو عباس : لعنت الله عليم وعلى العلام المجور من الغرب والعراب للهم انتقم من امريكا والكيان الصهيوني ...
الموضوع :
تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يتباهى بمساعدة مسن في غزة ثم يعدمه رميا بالرصاص
uutr##$%^& : تحالف العزم يضم قيادات كانت ضمن الشخصيات التي اثارت موجة الفتن التي دارت عام 2013 وانتهت بدخول ...
الموضوع :
العزم الأوفر حظاً.. 6 مرشحين لخلافة الحلبوسي في رئاسة البرلمان
Hala Bag : السفير الصيني و قبله السفير الياباني يتطلعون للدخول بقوة الى سوق العراق من خلال الاستثمارات و المشاريع ...
الموضوع :
رئيس هيئة النزاهة يشدد خلال استقباله السفير الصيني على ضرورة توفير البيئة الآمنة للاستثمار
جبارعبدالزهرة العبودي : وسائل اعلام المية وعربية قالت ان 5000 جندي امريكي دخلوا معركة غزة بكامل اسلحيهم وتجهيزاتهم العسكرية الى ...
الموضوع :
مستشار سابق للبنتاغون يصف ما حصل مع بلينكن في العراق بأنه "عار حقيقي"
اللهم عجل لوليك بالفرج مزمجرا فاتحا للمسجد الاقصى المبارك اللهم اميين : حم عسق حم لا ينصرون ...
الموضوع :
ما هي علاقة فلسطين وفتح القدس بظهور الامام المهدي المنتظر عليه السلام؟  
محمد الحسن : لم اقرء لكاتب شجاع ولا تؤخذه بقول الحق لومة لائم كما قرات للكاتب رياض سعد ولعل صراخ ...
الموضوع :
ردا على هذيان وهلوسة المدعو علي الوزني (1)
الفقير لله ولرسوله وال بيت الرسول الاطهار : بني امية أبناء الكفر الزنا والعهر والخنا الملاعين ... جدهم امية الصبي الرومي المملوك الذي كان يدعى... ...
الموضوع :
بنو أمية وبنو صهيون من رحم واحد..!
فيسبوك