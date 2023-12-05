وزيرة الخزانة الأمريكية: أوكرانيا تستعد لشتاء طويل ودعمنا المالي لكييف حاسم

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن الدعم المالي للولايات المتحدة له أهمية حاسمة بالنسبة لأوكرانيا.

وقالت يلين: "إنهم يستعدون لشتاء طويل وهذا الدعم ضروري لهم حتى يتمكنوا من مواصلة الحرب".

وأكدت يلين أن "السلطات الأوكرانية تنفق حاليا كل سنت من دخلها على الأغراض العسكرية، لهذا السبب فإن مساعدات واشنطن ضرورية لضمان عمل الحكومة والمستشفيات ورجال الإنقاذ والمعلمين".

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مسودة الميزانية التي وافق عليها الكونغرس لمواصلة تمويل الحكومة الفدرالية، دون أن تتضمن الخطة مساعدات إضافية لإسرائيل أو أوكرانيا.

ولم يتم تضمين المساعدات لإسرائيل أو لأوكرانيا في ذلك القانون. والآن يجب النظر في هذه المشكلة بشكل منفصل، حيث طلب بايدن 106 مليار دولار لهذا الغرض، إلا أنه لم يتلق دعما قاطعا في الكونغرس، فيما صوّت مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية على تخصيص المساعدات لإسرائيل فقط، إلا أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أعاق هذه المبادرة.

وقد صرح بايدن بالفعل أنه لن يوقع على مشروع قانون يخصص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة.