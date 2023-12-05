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أوكرانيا توجه دعوة للنساء حول القتال ضد روسيا


دعت مسؤولة أوكرانية، اليوم الثلاثاء، النساء في بلادها إلى الالتحاق بجبهات القتال ضد القوات الروسية، وقالت إن المشاركة في الحرب "أفضل عمل تطوعي تقوم به النساء في عام 2024".

وكتبت نائبة رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني، ماريانا بيزوجلايا، على صفحتها بموقع "فيسبوك: "أعزائي الجنود، هل تريدون انضمام أفراد جدد إلى وحدتكم؟ لتقويتكم؟ ليمنحوكم قسطاً من الراحة؟ أفضل عمل تطوعي لعام 2024 هو القدوم إلى القوات المسلحة الأوكرانية، هذا نداء للنساء أيضاً".

وأشارت بيزوجلايا، إلى أنها خدمت في عام 2015 في الجيش الأوكراني.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية في وقت سابق قالت إن عدد العسكريات الإناث خلال العامين الماضيين زاد بنسبة 40%، في حين يبلغ العدد الإجمالي للمجندات نحو 43 ألفاً.

وألزم قرار للحكومة الأوكرانية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الطبيبات في البلاد، الالتحاق بالقوات المسلحة.

وفي وقت سابق، أفادت النائبة بيزوجلايا أن مجلس النواب يعد تشريعًا من شأنه إلغاء التأجيل من التجنيد للخدمة العسكرية.

وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقع فلاديمير زيلينسكي مرسومًا بشأن التعبئة العامة، حظر على الرجال بين 18 و60 عاماً مغادرة البلاد.

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