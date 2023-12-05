الولايات المتحدة.. الديمقراطي والجمهوري يفشلان في التوصل لاتفاق بشأن تقديم الدعم لأوكرانيا .

فشل الحزبان الديمقراطي والجمهوري في التوصل إلى حل وسط بشأن طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم دعم إضافي لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وذكرت شبكة "NBC" نقلا عن مصادر يوم الاثنين، أن الجمهوريين "سيمنعون طلب بايدن بشأن ضمان الأمن والمساعدات الخارجية دون تغييرات في مسألة الهجرة".

وأشارت الشبكة إلى أن المشرعين يحاولون إيجاد حل وسط بشأن القواعد الجديدة لحماية الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، لكن تعثرت كل المحاولات بسبب "الخلافات العميقة".

وفي وقت سابق، ذكرت "بلومبرغ"، نقلا عن مشرعين، أن كييف لن تتلقى مساعدة من واشنطن حتى منتصف ديسمبر الجاري وربما حتى عام 2024.

وأوضحت الوكالة أن الدعم الواسع النطاق لنظام كييف بدأ يتصدع بالفعل، مع وصول الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية إلى طريق مسدود.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن الإدارة الأمريكية أنفقت نحو 96% من الأموال التي خصصت لمساعدة أوكرانيا.

وأكد أن عدم وجود دعم إضافي واسع النطاق من الولايات المتحدة سيكون له تأثير ضار على القدرات الدفاعية الأوكرانية.